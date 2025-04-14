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Госавтоинспекция Башкирии обратилась к жителям республики из-за плохой погоды

ГАИ призвала всех участников дорожного движения быть внимательными.

Источник: Комсомольская правда

Госавтоинспекция по Башкирии экстренно обратилась к жителям республики из-за ухудшившейся погоды. В условиях сложных метеорологических явлений, включающих резкие температурные колебания и осадки, ведомство настоятельно рекомендует всем участникам дорожного движения проявлять повышенную бдительность.

— Соблюдайте дистанцию, выбирайте скоростной режим, избегайте беспорядочного маневрирования и резкого торможения, — говорится в предупреждении.

Пешеходам в таких погодных условиях следует особенно заботиться о собственной безопасности. Перед выходом на проезжую часть необходимо внимательно оценить обстановку и убедиться, что все приближающиеся транспортные средства остановились. В условиях недостаточной видимости, особенно в тёмное время суток, крайне важно использовать одежду или аксессуары со световозвращающими элементами, чтобы быть заметными для водителей.

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