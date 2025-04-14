Госавтоинспекция Башкирии обратилась к жителям республики из-за плохой погоды

Пешеходам в таких погодных условиях следует особенно заботиться о собственной безопасности. Перед выходом на проезжую часть необходимо внимательно оценить обстановку и убедиться, что все приближающиеся транспортные средства остановились. В условиях недостаточной видимости, особенно в тёмное время суток, крайне важно использовать одежду или аксессуары со световозвращающими элементами, чтобы быть заметными для водителей.