Оформление загранпаспорта в Татарстане: что нужно знать

Заграничный паспорт.
Загранпаспорт — это документ, подтверждающий личность гражданина Российской Федерации за пределами страны, а также необходимый при пересечении государственных границ. Чтобы оформить такой паспорт, следует обратиться в подразделение по вопросам миграции МВД. Подать заявление можно как по месту регистрации, так и по месту пребывания или фактического нахождения, вне зависимости от прописки.
При обращении гражданин имеет возможность выбрать между загранпаспортом старого типа (срок действия — 5 лет) и биометрическим паспортом, содержащим электронный чип, который действителен в течение 10 лет.
Кто может получить.
Каждый гражданин РФ может оформить загранпаспорт. Совершеннолетние подают заявление лично, а за несовершеннолетних — один из родителей или законных представителей.
Этапы оформления загранпаспорта.
Процесс оформления требует внимательности и соблюдения всех шагов.
Оформление загранпаспорта через портал Госуслуг:
— заполнение электронной анкеты;
— загрузка цифрового фото;
— ожидание подтверждения данных;
— оплата госпошлины онлайн;
— предъявление оригиналов документов в отделении МВД;
— получение готового паспорта.
Через МФЦ:
Необходимо лично посетить центр с полным комплектом документов и фотографиями. После оплаты пошлины через терминал и заполнения анкеты (две копии по три страницы) заявление отправляется на обработку. В среднем изготовление занимает около 21 дня. По готовности заявителя уведомляют по телефону или SMS.
Через МВД:
Подача документов напрямую в МВД по месту постоянного проживания позволяет получить загранпаспорт примерно за месяц. Для биометрического паспорта желательно обращаться именно сюда, так как фотография делается на месте, под контролем сотрудника. Это помогает избежать ошибок.
Госпошлина на загранпаспорт.
Стоимость оформления зависит от типа паспорта и возраста заявителя:
- биометрический загранпаспорт (10 лет):
- до 14 лет — 3000 рублей;
- от 14 лет и старше — 6000 рублей.
Паспорт старого образца (5 лет):
- до 14 лет — 1000 рублей;
- от 14 лет и старше — 2000 рублей.
Варианты оплаты пошлины:
- через отделения банков;
- в МФЦ;
- через терминалы оплаты;
- на портале Госуслуг.