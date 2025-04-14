Оформление загранпаспорта в Татарстане: что нужно знать

С приближением лета многие жители Татарстана планируют свой отпуск, включая отдых за границей. Для зарубежных поездок татарстанцам потребуется загранпаспорт. Жители РТ могут оформить его как на пять, так и на 10 лет. О том, как оформить загранпаспорт на себя и несовершеннолетних детей, а также сколько стоит его оформление, в материале Татар-информа.