Великий понедельник: Что нельзя делать, чтобы не согрешить в первый день Страстной недели 2025

На самом деле Иисус сделал так, что от смоковницы, на которой он не нашёл ничего, кроме листьев, больше никогда не появлялись плоды. Правильно, нечего расстраивать Сына Божьего. В тот же день, то есть в Великий Страстной понедельник, Христос пошёл в Иерусалимский храм и там рассказывал притчи о двух сыновьях и злых виноградарях. Притча о двух сыновьях — как раз та история, где Иисус ошарашил свою аудиторию, объявив им, что «мытари и блудницы» войдут в Царство Божие первыми. С блудницами всё понятно, но кто такие мытари? Это сборщики налогов, их иерусалимцы ненавидели так же, как блудниц, но не могли прожить без них и дня. А притча о злых виноградарях могла бы называться притчей о глупых и агрессивных виноградарях: по её сюжету виноградари убили наследника в надежде получить наследство. Конечно, не получили.