Разрушает бетон и проникает под кровлю: Названы три коварных растения для дачи

Ряд растений, широко распространённых на дачных участках, представляют серьёзную угрозу для сохранности домов, беседок и других построек. Об этом в беседе с Life.ru рассказал председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Государственной Думы от фракции «Единая Россия» Никита Чаплин.