Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над школьником из Ижевска издевалась сформированная банда подростков

В отношении некоторых участников банды параллельно ведутся уголовные дела.

Источник: Аргументы и факты

Участники издевательств над школьником из Ижевска являются уже сформированной бандой. Об этом в беседе с корреспондентом aif.ru рассказала мать пострадавшего мальчика Анна К.

«У двух мальчиков параллельно идут уголовные дела. Самый старший из них состоит на учете у психиатра — он лежал в психиатрической больнице. А 16-летняя девочка, которую задержали вчера, нигде на учете не состоит и ранее не привлекалась. Это уже такая сформированная банда», — сообщила женщина.

Анна К. рассказывала aif.ru, что на очной ставке 14-летняя девочка, которая была одной из тех, кто издевался над ее сыном, вместе со своей мамой смеялась над потерпевшими, а 16-летняя девочка плакала и просила прощение.

Мать пострадавшего подростка также сообщала aif.ru, что мучившие школьника подростки во время издевательств употребляли алкогольные напитки и возможно наркотики. По ее словам, сверстники вымогали у подростка деньги в течение месяца.

В Ижевске пятеро подростков почти сутки издевались над школьником. Анна К. сообщила aif.ru, что на теле ее ребенка больше 100 гематом, в него в упор выстрелили более 30 раз, а также надругались шваброй. Кроме того, хулиганы также обрили юношу.

Следователи возбудили уголовное дело. Задержаны все пятеро участников издевательств, из которых две девочки.