Над школьником из Ижевска издевалась сформированная банда подростков

В Ижевске пятеро подростков почти сутки издевались над школьником. Анна К. сообщила aif.ru, что на теле ее ребенка больше 100 гематом, в него в упор выстрелили более 30 раз, а также надругались шваброй. Кроме того, хулиганы также обрили юношу.