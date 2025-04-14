Над школьником из Ижевска издевалась сформированная банда подростков

Участники издевательств над школьником из Ижевска являются уже сформированной бандой. Об этом в беседе с корреспондентом aif.ru рассказала мать пострадавшего мальчика Анна К.
«У двух мальчиков параллельно идут уголовные дела. Самый старший из них состоит на учете у психиатра — он лежал в психиатрической больнице. А 16-летняя девочка, которую задержали вчера, нигде на учете не состоит и ранее не привлекалась. Это уже такая сформированная банда», — сообщила женщина.
Анна К. рассказывала aif.ru, что на очной ставке 14-летняя девочка, которая была одной из тех, кто издевался над ее сыном, вместе со своей мамой смеялась над потерпевшими, а 16-летняя девочка плакала и просила прощение.
Мать пострадавшего подростка также сообщала aif.ru, что мучившие школьника подростки во время издевательств употребляли алкогольные напитки и возможно наркотики. По ее словам, сверстники вымогали у подростка деньги в течение месяца.
В Ижевске пятеро подростков почти сутки издевались над школьником. Анна К. сообщила aif.ru, что на теле ее ребенка больше 100 гематом, в него в упор выстрелили более 30 раз, а также надругались шваброй. Кроме того, хулиганы также обрили юношу.
Следователи возбудили уголовное дело. Задержаны все пятеро участников издевательств, из которых две девочки.