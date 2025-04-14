Мальчик из Курской области по имени Сергей собрал приблизительно 150 знамён российских воинских подразделений, освобождавших этот регион от ВСУ.
Свою коллекцию он начал с флагов РФ и Воздушно-десантных войск России. Некоторые шевроны были подарены ему военнослужащими. Ребёнок рассказал журналистам о российских бойцах.
«Радовался, что ребята освободили Суджу и скоро победа будет за нами. Они защищают свою родину от врагов», — сказал мальчик, слова которого приводят «Известия».
Он также сообщил, что после учёбы заступает на собственное «дежурство», провожая военнослужащих, проезжающих рядом с его домом по дороге на Суджу. Российские бойцы фотографируются с ребёнком и оставляют ему сувениры.
Напомним, 12 апреля, в День космонавтики, Народный фронт в Алтайском крае исполнил желание школьника, поддерживающего участников спецоперации. На собственные сбережения мальчик и его младший брат приобрели квадрокоптер и продуктовые наборы, отправив их российским бойцам.
За это им предоставили возможность подняться в небо на спортивном самолёте. Воздушным судном управляли опытные лётчики с аэродрома «Панфилово».