В Иркутске построят арендный дом на 218 квартир

Первых жильцов планируется заселить в первом квартале 2027 года. Квартиры будут сдавать туристам, работникам бюджетной сферы и тем сотрудникам, что приехали в город на длительный срок на заработки. Отметим, что к 2030 году в Иркутской области планируют возвести 875 тысяч квадратных метров жилья.