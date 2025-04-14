В Иркутске построят арендный дом на 218 квартир

В Иркутске летом 2025 года на Верхней Набережной начнется строительство арендного дома. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, жилой комплекс будет состоять из пяти зданий на 218 квартир, площадь которых достигнет 10 тысяч квадратных метров.
Первых жильцов планируется заселить в первом квартале 2027 года. Квартиры будут сдавать туристам, работникам бюджетной сферы и тем сотрудникам, что приехали в город на длительный срок на заработки. Отметим, что к 2030 году в Иркутской области планируют возвести 875 тысяч квадратных метров жилья.
Кстати, в июне эксперты разработают мастер-план Усолья-Сибирского. С его помощью хотят преобразовать город и создать проекты, которые помогут развить экономику и социальную сферу, а также улучшить качество жизни населения.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Ангарске на пересечении улиц Алешина и Васильева планируется строительство первого аквахолла.