Тройное вымогательство: Россиян предупредили о новой угрозе в Сети

Депутат пояснил, что современные атаки часто включают сразу несколько векторов: параллельное шифрование, кражу информации и нарушение работы онлайн-сервисов. Это многослойное давление приводит к тому, что даже те организации, у которых есть бэкапы, вынуждены идти на уступки и выплачивать выкуп.