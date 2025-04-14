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Ошибки на дорогах: водителей штрафуют из-за неправильной разметки и камер — куда жаловаться?

Vaib.uz (Узбекистан. 14 апреля). В последние недели в социальных сетях появляется всё больше сообщений от возмущённых водителей.

Источник: Vaib.Uz

Люди жалуются на дорожные камеры, которые, по их мнению, установлены с нарушениями, а также на дорожную разметку, нанесённую так, что штрафы получают даже те, кто ничего не нарушал.

Многие водители уверены: такие ошибки становятся источником необоснованных штрафов и мешают безопасному вождению.

В ГСБДД признали существование проблемы. Как сообщили в ведомстве, в настоящее время по всей стране проводится широкомасштабная кампания по выявлению и устранению подобных недостатков. Особое внимание уделяется корректности установки камер, правильности нанесения разметки, работе светофоров и состоянию дорожных знаков.

Более того, к решению проблемы призывают подключиться и самих водителей. Если вы заметили неправильную разметку, неработающий светофор, перекрытые или неисправные дорожные знаки, вы можете сообщить об этом по телефону: (71) 207 14 66.

Call-центр работает с понедельника по субботу, с 09:00 до 18:00. Специалисты принимают обращения, фиксируют проблемы и направляют их в соответствующие инстанции.

Ошибки случаются — важно их исправлять. И чем больше будет вовлечённых водителей, тем быстрее улицы станут безопаснее и справедливее для всех.