Ошибки на дорогах: водителей штрафуют из-за неправильной разметки и камер — куда жаловаться?

Люди жалуются на дорожные камеры, которые, по их мнению, установлены с нарушениями, а также на дорожную разметку, нанесённую так, что штрафы получают даже те, кто ничего не нарушал.
Многие водители уверены: такие ошибки становятся источником необоснованных штрафов и мешают безопасному вождению.
В ГСБДД признали существование проблемы. Как сообщили в ведомстве, в настоящее время по всей стране проводится широкомасштабная кампания по выявлению и устранению подобных недостатков. Особое внимание уделяется корректности установки камер, правильности нанесения разметки, работе светофоров и состоянию дорожных знаков.
Более того, к решению проблемы призывают подключиться и самих водителей. Если вы заметили неправильную разметку, неработающий светофор, перекрытые или неисправные дорожные знаки, вы можете сообщить об этом по телефону: (71) 207 14 66.
Call-центр работает с понедельника по субботу, с 09:00 до 18:00. Специалисты принимают обращения, фиксируют проблемы и направляют их в соответствующие инстанции.
Ошибки случаются — важно их исправлять. И чем больше будет вовлечённых водителей, тем быстрее улицы станут безопаснее и справедливее для всех.