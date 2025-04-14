Полицейские проводят проверку из-за избиения пятиклассницы в Уссурийске

Ранее «КП» писала, что мальчик, на глазах которого избивали мать, пытался ее защитить, пока прохожие равнодушно смотрели на происходящее. Больше всего общественность взбудоражило то, что прибывшие сотрудники полиции арестовали женщину и оставили ребенка с отцом. По крайней мере, так заявила пострадавшая.