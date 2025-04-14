Полицейские проводят проверку из-за избиения пятиклассницы в Уссурийске

Двое 11-летних ребят находились на детской площадке в селе Воздвиженка Уссурийского городского округа. Мальчик якобы избил девочку, полицейские проводят проверку, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».
По словам матери пострадавшей, агрессор занимается джиу-джитсу и сильно ударил ее дочь. Она написала заявление в полицию, а также сопроводила ребенка снимать побои. Сотрудники МВД выяснят все обстоятельства произошедшего и примут все необходимые меры.
Ранее «КП» писала, что мальчик, на глазах которого избивали мать, пытался ее защитить, пока прохожие равнодушно смотрели на происходящее. Больше всего общественность взбудоражило то, что прибывшие сотрудники полиции арестовали женщину и оставили ребенка с отцом. По крайней мере, так заявила пострадавшая.