Юрист Билялова: неуплата налога за сдачу квартиры грозит реальным сроком

Специалист пояснила, что если гражданин получает доход от сдачи квартиры, но не уплачивает налог, и об этом становится известно Федеральной налоговой службе, то ему придётся уплатить полную сумму налога, а также штраф за непредставление декларации и пени. Поскольку деяние было умышленным, придётся также уплатить штраф в размере 40% от неуплаченного налога.