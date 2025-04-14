Юрист Билялова: неуплата налога за сдачу квартиры грозит реальным сроком

Юрист Анастасия Билялова сообщила, что за сдачу квартиры без уплаты налога собственнику может грозить тюремное заключение. Об этом специалист рассказала агентству «Прайм».
Специалист пояснила, что если гражданин получает доход от сдачи квартиры, но не уплачивает налог, и об этом становится известно Федеральной налоговой службе, то ему придётся уплатить полную сумму налога, а также штраф за непредставление декларации и пени. Поскольку деяние было умышленным, придётся также уплатить штраф в размере 40% от неуплаченного налога.
«Если сумма за три года превысит 2,7 миллиона рублей, то может быть возбуждено уголовное дело. В этом случае грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей, принудительные работы до одного года, арест до шести месяцев или лишение свободы до одного года», — предупредила юрист.
Ранее сообщалось, что строения с капитальным фундаментом, возведённые на дачных участках, должны быть зарегистрированы. С марта 2025 года с их владельцев взимается налог.