Судья сказала, можно ли аннулировать договор дарения в Беларуси

В сообщении сказано, что в агентство поступил вопрос от жительницы Минска, которая спрашивала, можно ли аннулировать договор дарения. Она пояснила, что несколько лет назад подарила принадлежавшую ей квартиру в равных долях своим сыновьям. Однако один недавно умер и на жилплощадь претендует его дочь, с которой он не поддерживал отношений, а только выплачивал супруге алименты на содержание. Минчанка добавляет, что внучку она никогда не видела.