Судья сказала, можно ли аннулировать договор дарения в Беларуси

Судья судебной коллегии по гражданским делам Минского городского суда Елена Крук сказала, можно ли аннулировать договор дарения в Беларуси, пишет агентство «Минск-Новости».
В сообщении сказано, что в агентство поступил вопрос от жительницы Минска, которая спрашивала, можно ли аннулировать договор дарения. Она пояснила, что несколько лет назад подарила принадлежавшую ей квартиру в равных долях своим сыновьям. Однако один недавно умер и на жилплощадь претендует его дочь, с которой он не поддерживал отношений, а только выплачивал супруге алименты на содержание. Минчанка добавляет, что внучку она никогда не видела.
Судья, комментируя ситуацию, отметила, что, согласно пункту 3 статьи 549 Гражданского кодекса Беларуси, в договоре дарения может быть обусловлено право дарителя отменить дарение в том случае, если он переживет одаряемого.
— Таким образом, даритель вправе отменить дарение в случае смерти одаряемого (в данной ситуации в части отчуждения ½ доли квартиры) только при наличии такого условия в заключенном договоре, — уточнила Елена Крук.
По ее словам, если сделка была удостоверена в нотариальном порядке, то для отмены дарения нужно обратиться к нотариусу. Судья обращает внимание, что в ином случае необходимо будет обратиться в территориальную организацию по государственной регистрации.
Крук подчеркивает, что для предотвращения выдачи дочери умершего сына свидетельство о праве на наследство и возникновении спора о праве, "целесообразно произвести отмену дарения до истечения шестимесячного срока. Судья заметила, что он установлен законом для принятия наследства.
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