Друг Пугачевой жестко высказался о Ефремове

«Раньше расценки Ефремова были абсолютно обычными, вменяемыми. А сейчас… Как говорила Алла Борисовна Пугачева, 'черный пиар — это тоже пиар'», — сказал Сергей Савин в беседе с aif.ru. По его словам, вся эта трагическая история теперь работает на ценник Ефремова, привлекая большое количество журналистов к любому мероприятию, где заявлено его участие.