Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Друг Пугачевой жестко высказался о Ефремове

Актер Михаил Ефремов смог увеличить ценник за свои выступления после того, как насмерть сбил человека, благодаря «черному пиару». Об этом заявил 40-летний певец, композитор и актер Сергей Савин.

Расценки Ефремова увеличились из-за черного пиара.

Актер Михаил Ефремов смог увеличить ценник за свои выступления после того, как насмерть сбил человека, благодаря «черному пиару». Об этом заявил 40-летний певец, композитор и актер Сергей Савин.

«Раньше расценки Ефремова были абсолютно обычными, вменяемыми. А сейчас… Как говорила Алла Борисовна Пугачева, 'черный пиар — это тоже пиар'», — сказал Сергей Савин в беседе с aif.ru. По его словам, вся эта трагическая история теперь работает на ценник Ефремова, привлекая большое количество журналистов к любому мероприятию, где заявлено его участие.

Савин также отметил, что несмотря на возросший гонорар, Ефремов испытывает моральные страдания из-за произошедшего. Актер признал свою ошибку и обязался финансово поддерживать семью погибшего. Увеличившиеся гонорары, по словам Савина, окажутся полезными для этой цели.

Певец и композитор выиграл телешоу «Фактор А», где российская артистка Алла Пугачева, будучи председателем жюри, выделила его среди других участников. Это стало началом их профессиональных отношений.

Ефремов был осужден в 2020 году за вождение в пьяном виде, которое привело к смерти человека. Его приговорили к 7,5 годам колонии. После того, как актер отбыл половину срока, он получил возможность выйти по УДО. 9 апреля Ефремова освободили.