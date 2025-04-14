Зеленский пожаловался, что не знает, как «вернуть» отошедшие РФ территории

Зеленский сделал признание, что он не в состоянии объяснить, как «вернуть территории», отошедшие под контроль РФ.
Заявление прозвучало в одном из интервью западным журналистам.
«Не потерять наш суверенитет или нашу независимость… Мы вернём их территории обратно. Когда или как, я не могу сказать», — цитирует высказывание Зеленского РИА Новости.
Зеленский также добавил, что справедливый мир подразумевает «сохранение суверенитета и независимости Украины».
Ранее Зеленский говорил, что что вернуть все утраченные в ходе боевых действий территории нереально. Это связано с тем, что Киев может не достичь результата.
Также стало известно, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп дал совет журналисту самостоятельно «рискнуть отобрать» новые территории РФ.