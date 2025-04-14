Популярный блогер назвал зарплату в 200 тысяч рублей «нищей»: как он это объяснил

Заработная плата в 200 тысяч рублей для москвичей является «нищей темой». Так охарактеризовал доходы россиян популярный блогер и стример Илья Мэддисон (Давыдов).
По словам Давыдова, он ввязался в спор о доходах москвичей, при этом его оппонент утверждал, что люди с доходом в 200 тысяч рублей в месяц в Москве могут считаться богатыми.
«Какая зарплата щас в Мск средняя? Я говорю 600к и мне не верят, говорят, что уже 200к богачи», — написал Мэддисон в Telegram-канале, добавив, что заработок в 200 тысяч рублей приличествует курьеру или таксисту, а 600 тысяч рублей зарабатывают люди, находящиеся на стартовом среднем уровне.
Напомним, ранее блогер Мэддисон попал в КПЗ на Ладожском вокзале в Санкт-Петербурга. Звезда интернета собирался уехать домой, однако устроил пьяный дебош на вокзале, за что его задержала полиция.
Уехав в США, Давыдов-Мэддисон дал ироничное интервью о своих перспективах в этой стране. По словам Мэддисона, из обычных работ он рассматривает варианты стриптизёра или «тестировщика каннабиса».