Популярный блогер назвал зарплату в 200 тысяч рублей «нищей»: как он это объяснил

«Какая зарплата щас в Мск средняя? Я говорю 600к и мне не верят, говорят, что уже 200к богачи», — написал Мэддисон в Telegram-канале, добавив, что заработок в 200 тысяч рублей приличествует курьеру или таксисту, а 600 тысяч рублей зарабатывают люди, находящиеся на стартовом среднем уровне.