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Популярный блогер назвал зарплату в 200 тысяч рублей «нищей»: как он это объяснил

Блогер Мэддисон счел зарплату 200 тысяч в Москве «нищей темой».

Источник: Комсомольская правда

Заработная плата в 200 тысяч рублей для москвичей является «нищей темой». Так охарактеризовал доходы россиян популярный блогер и стример Илья Мэддисон (Давыдов).

По словам Давыдова, он ввязался в спор о доходах москвичей, при этом его оппонент утверждал, что люди с доходом в 200 тысяч рублей в месяц в Москве могут считаться богатыми.

«Какая зарплата щас в Мск средняя? Я говорю 600к и мне не верят, говорят, что уже 200к богачи», — написал Мэддисон в Telegram-канале, добавив, что заработок в 200 тысяч рублей приличествует курьеру или таксисту, а 600 тысяч рублей зарабатывают люди, находящиеся на стартовом среднем уровне.

Напомним, ранее блогер Мэддисон попал в КПЗ на Ладожском вокзале в Санкт-Петербурга. Звезда интернета собирался уехать домой, однако устроил пьяный дебош на вокзале, за что его задержала полиция.

Уехав в США, Давыдов-Мэддисон дал ироничное интервью о своих перспективах в этой стране. По словам Мэддисона, из обычных работ он рассматривает варианты стриптизёра или «тестировщика каннабиса».