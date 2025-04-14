Выгоды привлечения частных инвестиций в инфраструктуру Омска обсудили 3 апреля на брифинге в городском пресс-центре. Так, сегодня местные власти работают над проектом платных парковок. «Готовим правовую базу для возможности реализации концессионного соглашения. В любом случае город открыт для инвесторов. Если появятся инициативы, связанные с реализацией проектов в рамках муниципально-частного партнерства, мы готовы их обсуждать», — сказала первый замдиректора департамента имущественных отношений администрации Омска Мария Стуколова. Она уточнила, что в подготовке к запуске в работу платных парковок участвуют также специалисты департамента городского хозяйства. На сегодняшний день в Омске заключено почти три тысячи договоров аренды земельных участков, принадлежащих муниципалитету. Ранее «КП Омск» сообщила о новых нормах для парковочных зон рядом с новостройками.