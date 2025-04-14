В Приморье на минувшей неделе на свет появилось 128 мальчиков и 113 девочек

За минувшие семь дней в Приморском крае на свет появился 241 малыш. 21 семья, где родились третьи дети, стала многодетной. Об этом пишет «КП — Дальний Восток» со ссылкой на региональное правительство.
По данным краевого Минздрава, больше всего детишек родилось в региональном роддоме — 72. Зато в перинатальном центре врачи приняли в этот мир две двойни. Здесь же появились на свет мальчики у семей из Бурятии и Санкт-Петербурга.
Четвертые малыши родились в 16 семьях. Пятый ребенок появился у семьи из села Заречное Уссурийского городского округа. Две семьи из села Прохоры и Уссурийска пополнились шестыми по счету детьми.
Но самая богатая — семья из поселка Раздольное Надеждинского района. Здесь 33-летняя мама родила восьмого малыша. Мальчик родился настоящим богатырем. Его вес составил 4306 граммов, а рост — 53 сантиметра.