В телефонах мучивших школьника из Ижевска нашли видео с другими жертвами

«Это уже давно сформировавшаяся банда. Узнали от сотрудников, что они промышляют такими делами. Мой сын не первый, у кого они вымогали деньги и избили. К нашему делу еще добавляют потерпевших, потому что в изъятых сотовых телефонах есть доказательства еще преступлений, которые они совершали», — рассказала собеседница издания.