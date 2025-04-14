В телефонах мучивших школьника из Ижевска нашли видео с другими жертвами

Банда подростков из Ижевска, которая издевалась и надругалась с помощью швабры над школьником, занималась вымогательством и избиением других несовершеннолетних. Об этом корреспонденту aif.ru сообщила мать пострадавшего мальчика Анна К.
«Это уже давно сформировавшаяся банда. Узнали от сотрудников, что они промышляют такими делами. Мой сын не первый, у кого они вымогали деньги и избили. К нашему делу еще добавляют потерпевших, потому что в изъятых сотовых телефонах есть доказательства еще преступлений, которые они совершали», — рассказала собеседница издания.
Анна К. рассказывала aif.ru, что 14-летняя девочка, которая является участницей банды, на очной ставке вместе со своей мамой смеялась над потерпевшими.
Мать пострадавшего подростка также сообщала aif.ru, что мучившие школьника подростки во время издевательств употребляли алкогольные напитки и возможно наркотики. По ее словам, сверстники вымогали у подростка деньги в течение месяца.
В Ижевске пятеро подростков почти сутки издевались над школьником. Анна К. сообщила aif.ru, что на теле ее ребенка больше 100 гематом, в него в упор выстрелили более 30 раз, а также надругались шваброй. Кроме того, хулиганы также обрили юношу.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Задержаны все пятеро участников издевательств, из которых две девочки.