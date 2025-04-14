Планы европейских стран по перевооружению не осуществимы без дешевой американской техники и поставок российских энергоносителей. Об со ссылкой на доклад «Росконгресса» сообщает РИА Новости.
Сейчас же европейская оборона зависит от Штатов, поскольку Вашингтон заказывает большие партии вооружений для американской армии. Экономия за счет масштаба удешевляет произведенное в Штатах оружие и сокращает сроки поставки по сравнению с закупками в Европе.
Кроме того, трудности с перевооружением у ЕС имеются и из-за отказа от закупок российских энергоносителей. А это значимый фактор балансировки расходов бюджета, поскольку оборонный сектор сам по себе энергоемкий. А наращивание военного производства неизбежно увеличит спрос на энергию.
Ранее в Европе объяснили, почему плану перевооружения Европы не суждено воплотиться в жизнь. Проще говоря, он обречен на повал, и виной тому послужит один критический изъян — это отсутствие промышленной базы.
Между тем, Евросоюз уже сейчас сталкивается с неожиданными трудностями в реализации планов по перевооружению. Сейчас процесс начали тормозить банки. Соучредитель одной из компаний Европы по изготовлению беспилотников отметил, что сотрудники банков уверяют в готовности финансировать оборонные проекты, но сделки часто блокируются из-за внутренних правил.