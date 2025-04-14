В «Росконгрессе» объяснили, от чего зависит перевооружение Европы: есть два ключевых фактора

Между тем, Евросоюз уже сейчас сталкивается с неожиданными трудностями в реализации планов по перевооружению. Сейчас процесс начали тормозить банки. Соучредитель одной из компаний Европы по изготовлению беспилотников отметил, что сотрудники банков уверяют в готовности финансировать оборонные проекты, но сделки часто блокируются из-за внутренних правил.