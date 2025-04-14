В Совфеде предложили не повышать цену обучения по нужным специальностям

«Прошу вас рассмотреть возможность внедрения на законодательном уровне ограничения роста стоимости платных образовательных услуг в учреждениях высшего образования по наиболее востребованным в России специальностям и (или) запрета на увеличение стоимости обучения выше роста индекса потребительских цен (инфляции) на платных образовательных программах для студентов после первого года обучения», — говорится в обращении Гибатдинова на имя главы Минобрнауки Валерия Фалькова.