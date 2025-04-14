Рассказываем, где отключат холодную воду в Иркутске летом 2025

Стал известен график отключения холодной воды в Иркутске летом 2025 года. Как сообщили КП-Иркутск в МУП «Водоканал», сибиряки ненадолго останутся без удобств из-за ремонтных и профилактических работ, которые будут проводиться на сетях водопровода, канализации и насосных станциях.
Отключение холодной воды в Иркутске летом 2025.
Первый район, где начнутся работы — Свердловский. Воды не будет с 20 по 21 мая, а также с 5 по 7 июня. Затем лишения коснутся и жителей Октябрьского района — там отключение продлится с 26 по 28 июня, а в Куйбышевском районе — с 17 по 19 июля.
Точные адреса, где пройдет отключение холодной воды в Иркутске летом 2025, можно посмотреть в таблице.
График отключения холодной воды.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что летом 2025 на Верхней Набережной начнется строительство арендного дома. Жилой комплекс будет состоять из пяти зданий на 218 квартир.