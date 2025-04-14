Рассказываем, где отключат холодную воду в Иркутске летом 2025

Первый район, где начнутся работы — Свердловский. Воды не будет с 20 по 21 мая, а также с 5 по 7 июня. Затем лишения коснутся и жителей Октябрьского района — там отключение продлится с 26 по 28 июня, а в Куйбышевском районе — с 17 по 19 июля.