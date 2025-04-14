Военврач ВС РФ сообщил о засадах дронов ВСУ на группы эвакуации военных

«У меня был случай, когда, возвращаясь с эвакуации, мы наехали на небольшую, слава богу, мину. Мы ночью уехали, возвращались рано утром. За эти часы дрон “Баба-яга” смог раскидать на дорогу мины, которые к тому моменту еще не были уничтожены», — поделился он.