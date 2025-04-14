Военврач ВС РФ сообщил о засадах дронов ВСУ на группы эвакуации военных

Командир медицинского взвода мотострелкового батальона «Мясник» заявил, что украинские беспилотники регулярно устраивают засады на российские эвакуационные команды в Курской области. По его словам, это типичная тактика противника.
«Украинские дроны очень часто поджидают эвакуационную группу, это вообще излюбленная тактика противника — ждать эвакуацию», — цитирует военнослужащего РИА Новости.
Боец уточнил, что его подразделения оказывают медицинскую помощь в Курской области с начала боевых действий. Все это время украинская армия целенаправленно атакует военных медиков, а также службы, занимающиеся эвакуацией раненых. Командир рассказал, что однажды сам оказался в подобной ловушке, когда его УАЗ вывозил четверых раненых солдат с передовой.
«У меня был случай, когда, возвращаясь с эвакуации, мы наехали на небольшую, слава богу, мину. Мы ночью уехали, возвращались рано утром. За эти часы дрон “Баба-яга” смог раскидать на дорогу мины, которые к тому моменту еще не были уничтожены», — поделился он.
Цель атак украинских дронов на медиков — парализовать их работу и подорвать боевой дух российских солдат, заключил военный.
Ранее сообщалось, что раненый боец ВС РФ четыре дня откапывал себя из-под земли после взрыва.