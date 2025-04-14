Кишинев остался без света: Сразу в четырех секторах столицы отключат электричество на целый день — список адресов

Публикуем список адресов.
Буюканы:
- Букурией, 5/1, 8, 18A, 18/3, 20, 999, Месаджер, 10, 18 — с 08:50 до 17:00.
Центр:
- Каприкорн, 1−15, 2−16, Фечоарей, 1−23, 2−20, Хынчештское шоссе, 156, 156A, 160, М. Лермонтова, 15−19, 31−33, 37−49, 55−61, 67, 67/1, 30, 34−50, 64, 66A, 70−102, пер. 1 М. Лермонтова, 23, М. Ломоносова, 47, Рогулень, 1−39, 45−69, 2−40, 46, Сф. Винерь, 2A, 44−72, 5/1, 5/2, 7−9, 13/1, 13A, 37, 37A, 43, 53, 61, 61A, пер. Сф. Винерь, 2, 11−13, Татарбунар, 7−17, 16, 22−40, Валя Рэдиулуй, 5−19, 23−33, 37, 41, 12−14, 20−26, 26A, 26/1, 62, Зодиак, 1−15, 2, 6−52 — с 08:50 до 13:00.
- Букурией, 10, Каишилор, 1−3, 2−12, Колумна, 171, 173, 177, 179−181, 172A, 172b, 174, 174/1, 176, Х. Коандэ, 3A, 5−7, М. Дософтей, 146, 156, Завоюлуй, 1−3, 4, 7−15 — с 09:10 до 17:00.
- В. Докучаева, 13, 13/1 — с 09:30 до 14:00.
- В. Докучаева, 3 — с 14:00 до 17:30.
Чеканы:
- Узинелор, 100/1 — с 09:00 до 17:00.
Рышкановка:
- Албишоара, 42, 42/1, 42/2, 44, А. Ботезату, 10, Г. Виеру, 19, 21/2, 21/3, 22, 23, 25, 25/2, 27, 29 — с 09:30 до 17:00.