Легендарные подземные ходы Горнальского Николаевского Белогорского монастыря являются легендой, рассказал aif.ru иеромонах Мелетий.
«Подземных ходов легендарных никаких нету, кроме одних легенд, которые ходят уже сколько лет. Может, там когда-то что-то и было, но прокопать от монастыря в Сумскую область просто нереально физически. Монастырь находится на горе, за ним — речка. Может, когда-то и могли выкопать ход из монастыря метров 50, но не больше», — объяснил он.
Ранее военный волонтер Роман Алехин рассказал aif.ru, что сейчас за стенами обители могут прятаться до 300 украинских военных. По его словам, штурм и освобождение Горнальского монастыря от боевиков ВСУ может занять до двух недель. Как отметил военный блогер Юрий Подоляка в комментарии aif.ru, освобождение населенного пункта Горналь, Горнальского монастыря и хутора Олешня поставит точку в курской операции ВСУ.