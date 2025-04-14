Российский хирург уехал из Германии, чтобы отправиться на СВО

«Прилетаю в Россию. Пока день на отдых, выходные, соответственно, 23 февраля (2024 года, — прим. URA.RU). И на следующий рабочий день, ближайший, я уже нахожусь в военкомате», — рассказал он агентству. Он подчеркнул, что начиная с 2014 года, он внимательно наблюдал за развитием событий в Донбассе. Позже он осознал, что пришло время выполнить свой долг перед родиной.