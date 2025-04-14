Рабочая неделя в Ростове-на-Дону начнется с потепления

В понедельник, 14 апреля, в город придет потепление после нескольких дней прохладной погоды. Утром в городе ожидается солнечная погода, а столбики термометров покажут +9…+10 градусов. В дневное время воздух в донской столице прогреется до +17 градусов. Вечером в городе станет немного прохладнее +15, а ночью столбики термометров опустятся до отметки в +9 градусов.