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Рабочая неделя в Ростове-на-Дону начнется с потепления

Синоптики рассказали, какая погода будет в первый рабочий день.
Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону рабочая неделя начнется с потепления. Об этом сообщили специалисты Гисметео.

В понедельник, 14 апреля, в город придет потепление после нескольких дней прохладной погоды. Утром в городе ожидается солнечная погода, а столбики термометров покажут +9…+10 градусов. В дневное время воздух в донской столице прогреется до +17 градусов. Вечером в городе станет немного прохладнее +15, а ночью столбики термометров опустятся до отметки в +9 градусов.

Ветер ожидается северо-восточный, а его порывы достигнут до семи метров в секунду.