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В Иркутске закрывается американский гриль-бар

Заведение прекратит свою работу в конце апреля.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске закрывается один из популярных гриль-баров. Находится он в центре города, начал свою работу в далеком 2013 году. Как сообщается на странице заведения в социальных сетях, заведение открыто лишь до конца апреля. В комментариях под постом сибиряки негодуют.

— Уходит легенда…

— Очень жаль. Мое самое первое и самое любимое место в Иркутске.

Что стало причиной закрытия — неизвестно. Однако расстраиваться не стоит — посетителей ждут, как говорится, прощальные вечеринки. Туда приглашают всех желающих.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что умер Виктор Чернышев, популярный в Иркутске бард. Он был широко известен своими сольными концертами с песнями под гитару.