В Иркутске закрывается американский гриль-бар

В Иркутске закрывается один из популярных гриль-баров. Находится он в центре города, начал свою работу в далеком 2013 году. Как сообщается на странице заведения в социальных сетях, заведение открыто лишь до конца апреля. В комментариях под постом сибиряки негодуют.