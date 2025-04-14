В Иркутске закрывается американский гриль-бар

В Иркутске закрывается один из популярных гриль-баров. Находится он в центре города, начал свою работу в далеком 2013 году. Как сообщается на странице заведения в социальных сетях, заведение открыто лишь до конца апреля. В комментариях под постом сибиряки негодуют.
— Уходит легенда…
— Очень жаль. Мое самое первое и самое любимое место в Иркутске.
Что стало причиной закрытия — неизвестно. Однако расстраиваться не стоит — посетителей ждут, как говорится, прощальные вечеринки. Туда приглашают всех желающих.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что умер Виктор Чернышев, популярный в Иркутске бард. Он был широко известен своими сольными концертами с песнями под гитару.