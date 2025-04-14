Раскаялась только одна участница издевательств над школьником из Ижевска

Только одна девочка из банды подростков, которые издевались над школьником в Ижевске, попросила прощения за свой поступок и заявила, что она это делала из-за страха перед другими участниками мучений. Об этом корреспонденту aif.ru сообщила мать пострадавшего Анна К.
«У нас вчера были очные ставки. 16-летняя девочка плакала вместе с мамой, просили у нас прощения. Только она извинилась и больше никто. По ее словам, ее заставляли издеваться над моим сыном. Она это совершала, потому что боялась, что с ней сделают то же самое», — сказала она.
При этом 14-летняя девочка, которая была одной из тех, кто издевался над школьником, вместе с мамой смеялась над потерпевшими.
Анна К. рассказывала aif.ru что подростки во время издевательств употребляли алкогольные напитки и возможно наркотики. По ее словам, сверстники вымогали у подростка деньги в течение месяца. Она подчеркнула, что практически все участники банды параллельно проходят по другим уголовным делам.
Женщина отметила, что подростки полностью разгромили съемную квартиру, в которой жил ее изнасилованный сын, а также сдали его гитару в ломбард.
В Ижевске пятеро подростков почти сутки издевались над школьником. Анна К. сообщила aif.ru, что на теле ее ребенка больше 100 гематом, в него в упор выстрелили более 30 раз, а также надругались шваброй и обрили его. Женщина добавила, что испытывает к обидчикам сына только жалость.