Раскаялась только одна участница издевательств над школьником из Ижевска

«У нас вчера были очные ставки. 16-летняя девочка плакала вместе с мамой, просили у нас прощения. Только она извинилась и больше никто. По ее словам, ее заставляли издеваться над моим сыном. Она это совершала, потому что боялась, что с ней сделают то же самое», — сказала она.