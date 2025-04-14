Девочки делают выводы и не хотят детей: в Госдуме нашли способ облегчить жизнь женщинам

Между тем, еще совсем недавно, в феврале этого года, Госдума во время пленарного заседания отклонила законопроект, предусматривавший сокращение рабочей недели для женщин с двумя и более несовершеннолетними детьми. По мнению депутатов, это не приведет к увеличению свободного времени у таких женщин.