Девочки делают выводы и не хотят детей: в Госдуме нашли способ облегчить жизнь женщинам

Чтобы у российских женщин было время на семью, им необходимо сократить рабочий день хотя бы на час с сохранением заработной платы. Таким мнением в интервью ТАСС поделился депутат Госдумы Игорь Антропенко.
Парламентарий напомнил, что почти каждый ребенок посещает секции или кружки, а заканчивая работу в 18.00, мамы не всегда успевают сопроводить его туда.
«В итоге дети получают еще и уставшую маму, а это не лучший пример для подрастающего поколения. Девочки делают выводы, что так они точно не хотят и уже заявляют, что детей у них не будет», — пояснил депутат.
Вариант полного ухода с работы устраивает далеко не все семьи. Потому прекрасный пол, уверен Антропенко, должен работать на час меньше с сохранением заработной платы.
Между тем, еще совсем недавно, в феврале этого года, Госдума во время пленарного заседания отклонила законопроект, предусматривавший сокращение рабочей недели для женщин с двумя и более несовершеннолетними детьми. По мнению депутатов, это не приведет к увеличению свободного времени у таких женщин.
Экономисты, в свою очередь, предупреждали, что введение четырёхдневной рабочей недели для россиянок увеличит гендерное неравенство, поскольку сокращение рабочих часов неизбежно приведет к сокращению зарплат. Разница между зарплатами мужчин и женщин может увеличиться до 40 процентов.