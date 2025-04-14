Татарстан без медалей, но организация на высшем уровне: как Казань открыла ЧР по плаванию

«Со стороны организаторов World Aquatics было полное понимание, уважение. Обеспечили всем необходимым наших спортсменов. Какого-то предвзятого отношения не было, но так как есть уже принятые регламентирующие меры по отношению к сборной России, конечно же, они должны были их соблюдать. И спортсмены почувствовали воду, они почувствовали победы. Поняли: даже с учетом того, что мы больше двух тысяч дней не были на международной арене, можно приезжать и рвать своих оппонентов», — заявил Владимир Леонов.