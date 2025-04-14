Татарстан без медалей, но организация на высшем уровне: как Казань открыла ЧР по плаванию

«В Татарстане есть все для проведения чемпионата России по плаванию».
В казанском Дворце водных видов спорта состоялась церемония открытия чемпионата России по плаванию. С приветственной речью выступил министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов. Он указал, что развитие водных видов спорта в России имеет большое значение, также добавив, что на днях казанские команды имели успехи в других видах спорта — УНИКС победил ЦСКА (86:78) в баскетболе, а «Рубин» обыграл «Локомотив» (1:0).
Для нас вообще водные виды спорта и плавание имеют приоритет в развитии для нашей страны. Огромное спасибо за доверие уже обновленной Федерации водных видов спорта.
Далее в общении с журналистами министру спорта РТ составил компанию генеральный секретарь Федерации водных видов спорта России Радмир Габдуллин. Генсек заявил, что Казань может считаться одной из спортивных столиц Европы, особенно по водным видам спорта.
«В Татарстане очень глубокие спортивные традиции, особенно по развитию водных видов спорта. Это, наверное, одна из основных столиц вообще в целом нашего континента по развитию спорта, особенно водного. Поэтому мы вновь и вновь возвращаемся сюда. Здесь есть вся необходимая инфраструктура для проведения самого соревнования, для проживания спортсменов и представителей из разных регионов. Здесь очень радушная аудитория в лице публики и болельщиков», — сказал Габдуллин.
Далее генеральный секретарь ФВВСР отозвался о возможности проведения первого в России объединенного чемпионата по водным видам спорта, указав, что столица РТ готова к нему.
"Мы будем от лица Федерации обращаться в адрес Министерства спорта Российской Федерации, а в также адрес Раиса республики Рустама Нургалиевича Минниханова, чтобы эти векторы сошлись и у нас получилось реализовать это. Надеюсь, никто не будет против и все поддержат эту грандиозную идею. Поистине историческое будет событие, и мы к нему уже готовы.
Мы сегодня с Владимиром Александровичем Леоновым в министерстве спорта Татарстана обсуждали проведение первого объединенного чемпионата по водным видам спорта в Казани. Конечно же, решение будет принимать президент нашей федерации Дмитрий Мазепин и бюро (ФВВСР)", — заявил Радмир Габдуллин.
«Хочется, чтобы ребята максимально в хорошем настроении поехали в Сингапур».
После этого Габдуллин ответил, в каком статусе будут выступать наши спортсмены на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.
«Заявка неограниченная, но статус нейтральный, он пока для нас сохраняется», — пояснил генеральный секретарь.
Далее он отозвался о выступлениях российских спортсменов на последних международных соревнованиях, в числе которых были и пловцы из Татарстана.
«Я считаю, что шансы выступать на международной арене есть у всех. В прыжках в воду очень важен настрой. Поэтому кроме спортивной подготовки должна быть еще психологическая работа со спортсменами. Поэтому мы внедрили несколько спортивных психологов сборной команды, которые как раз работают и убеждают наших спортсменов, что все в большей степени зависит от них», — ответил Габдуллин.
Затем слово взял Владимир Леонов. Он выразил надежду, что чемпионат России по плаванию в Казани выявит сильнейших пловцов, а в Сингапур они поедут с хорошим настроем.
«Будем надеяться и верить, что вот этот чемпионат, который является отборочным к Сингапуру, выявит лучших. И мы не менее триумфально вернемся на большую воду. Она немножко сложнее, но это все-таки расширенный чемпионат. Вы знаете, что это еще и синхронное плавание, прыжки. Хочется, чтобы ребята выполнили нормативы, которые заданы для этого турнира, и чтобы максимально в хорошем составе, максимально в хорошем настроении ребята поехали в Сингапур», — сказал Леонов.
Министр спорта подытожил, указав, что Международная федерация плавания (World Aquatics) хорошо относилась к российским спортсменам во время чемпионата мира по плаванию на короткой воде в Будапеште.
«Со стороны организаторов World Aquatics было полное понимание, уважение. Обеспечили всем необходимым наших спортсменов. Какого-то предвзятого отношения не было, но так как есть уже принятые регламентирующие меры по отношению к сборной России, конечно же, они должны были их соблюдать. И спортсмены почувствовали воду, они почувствовали победы. Поняли: даже с учетом того, что мы больше двух тысяч дней не были на международной арене, можно приезжать и рвать своих оппонентов», — заявил Владимир Леонов.
Республика Татарстан не попала в тройку лидеров.
К сожалению, спортсмены из команды Республики Татарстан вчера не сумели добраться до тройки лидеров в финалах различных заплывов.
В мужском соревновании вольным стилем 4×100 метров татарстанцы заняли четвертое место, показав время 3:19.09. Команду представляли Андрей Минаков (23:45), Алексей Мерзляков (23:47), Реналь Назипов (23:48) и Алексей Крутых (22:90). Третье место заняла команда Новосибирской области (3:17.29), второе — Москва (3:15.5), первое — Санкт-Петербург (3:14.29). В заплыве вольным стилем на 200 метров представители РТ не участвовали.
В комплексном плавании на 400 метров среди женщин две спортсменки из Татарстана, Анастасия Чернышова (4:53.67) и Карина Акинова (4:56.25), заняли седьмое и восьмое места соответственно. В тройку лидеров вошли Виктория Блинова (Удмуртская область, 4:49.33), Анастасия Сорокина (Краснодарский край, 4:47.60) и Ирина Звягинцева (4:42.62).
В заплыве вольным стилем на 200 метров команда женская команда РТ заняла последнее, шестое место, показав время 8:27.74. За нее выступали Амалия Гиззатуллина (2:04.59), Камиля Гиниятова (2:08.48), Дарья Черемина (2:05.64) и Анастасия Чернышова (2:09.03). Первые три команды — Москва (8:06.66), Санкт-Петербург (8:05.86) и Воронежская область (8:02.62).