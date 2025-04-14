В Башкирии установят новый профессиональный праздник.

Госсобрание Башкирии до конца апреля рассмотрит в окончательном чтении законопроект, согласно которому в республике появится новый профессиональный праздник — День работника сферы молодежной политики. Его будут отмечать в последнюю субботу июня, вместе с Днем молодежи, сообщает пресс-служба республиканского парламента.
По словам председателя Госсобрания Константина Толкачева, учреждение такого праздника свидетельствует о признании значимости профессии и молодежной политики в целом. Сегодня в Башкирии в этой сфере работают 68 учреждений, в составе которых 179 молодежных клубов и центров. В муниципальных молодёжных учреждениях трудятся порядка 1500 специалистов.