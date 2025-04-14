Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии установят новый профессиональный праздник

В Башкирии установят новый профессиональный праздник.

Источник: Башинформ

Госсобрание Башкирии до конца апреля рассмотрит в окончательном чтении законопроект, согласно которому в республике появится новый профессиональный праздник — День работника сферы молодежной политики. Его будут отмечать в последнюю субботу июня, вместе с Днем молодежи, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

По словам председателя Госсобрания Константина Толкачева, учреждение такого праздника свидетельствует о признании значимости профессии и молодежной политики в целом. Сегодня в Башкирии в этой сфере работают 68 учреждений, в составе которых 179 молодежных клубов и центров. В муниципальных молодёжных учреждениях трудятся порядка 1500 специалистов.