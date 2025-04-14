Фрунзенский стал самым населенным районом Минска, а Партизанский наоборот

По данным ведомства, на 1 января 2025 года в Минске проживает 1 996 730 человек. Вместе с тем самым густонаселенным районом столицы оказался Фрунзенский, где проживает 453 130 человек. Второе место оказалось у Московского района с населением 303 182 человека. Третье место — у Первомайского района, в котором проживает 231 658 человек.