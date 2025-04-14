Фрунзенский стал самым населенным районом Минска, а Партизанский наоборот. Подробности опубликованы на официальном сайте Главного статистического управления Минска.
По данным ведомства, на 1 января 2025 года в Минске проживает 1 996 730 человек. Вместе с тем самым густонаселенным районом столицы оказался Фрунзенский, где проживает 453 130 человек. Второе место оказалось у Московского района с населением 303 182 человека. Третье место — у Первомайского района, в котором проживает 231 658 человек.
Согласно данным Главстата, следом за названными районами идут Заводской с населением 228 263 человек, Ленинский — 214 016. В Октябрьском районе Минска проживают 186 052 человек, а в Советском — 154 713. Что касается Центрального района, то его население составляет 133 717 человек. А в Партизанском районе насчитывается 91 999 жителей.
Кстати, минчане стали есть меньше хлеба, но больше мяса, овощей и фруктов.
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