Как будет выглядеть новый экстрим-парк во Владивостоке — подробности от мэрии

Строительство нового экстрим-парка стартует уже на следующей неделе на острове Русский во Владивостоке. Современное пространство, предназначенное как для начинающих, так и для профессиональных райдеров, займет площадь в 11 тысяч квадратных метров, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.