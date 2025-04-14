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Как будет выглядеть новый экстрим-парк во Владивостоке — подробности от мэрии

На реализацию проекта выделено 90 млн рублей.

Источник: Администрация Владивостока

Строительство нового экстрим-парка стартует уже на следующей неделе на острове Русский во Владивостоке. Современное пространство, предназначенное как для начинающих, так и для профессиональных райдеров, займет площадь в 11 тысяч квадратных метров, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.

В ведомстве уточнили, что экстрим-парк будет расположен на муниципальном земельном участке в пределах кампуса Дальневосточного федерального университета. Подрядчиком для строительства выступило ООО «Экспертно-конструкторское бюро “КОНТРФОРС”». На реализацию проекта выделен специальный казначейский кредит в размере 90 миллионов рублей.

Так, по предварительным данным, экстрим-центр распахнет свои двери для всех желающих уже к началу Х Восточного экономического форума, который состоится с 3 по 6 сентября.

На территории будущего парка, кроме площадок для катания, будут созданы зоны отдыха, где жители Владивостока и туристы смогут проводить время, наслаждаясь активным досугом. Строительство спортивного объекта будет осуществляться в два этапа.