Духовник монастыря в Минске: сейчас идет война с церковью и православием

Духовник Свято-Елисаветинского монастыря в Минске протоиерей Андрей Лемешонок уверен, что церковь должна оказывать помощь тем, кто оказался в беде, и тем более там, где идет война и гибнут близкие по вере люди.
Свято-Елисаветинский женский православный монастырь — одна из самых известных современных обителей в Беларуси. Он был создан в 1999 году на основе сестричества и назван в честь великой княгини Елизаветы Федоровны. Монастырь и сестричество оказывают духовную и социальную помощь больным, нуждающимся и бездомным, на монастырском подворье проходят реабилитацию люди с алкогольной и наркотической зависимостью. Также обитель оказывает гуманитарную помощь жителям ЛНР, ДНР, в единственный в Минске монастырь приезжают дети из Горловки и Луганска.
В преддверии самого главного христианского праздника — Пасхи — духовник Свято-Елисаветинского монастыря протоиерей Андрей Лемешонок согласился пообщаться с корреспондентом Sputnik Тамарой Беляевой. Разговор получился не только о вере, но и о конфликте на Украине, о первой в Беларуси богадельне, а также о том, как белорусский хиппи из семьи коммунистов стал священником.
Война с православием
Свято-Елисаветинский монастырь не первый год помогает республикам Донбасса, собирает гуманитарную помощь. По словам отца Андрея, это долг церкви — помогать близким людям, оказавшимся в беде, тем более, когда идет война.
Помощь Донбассу
Минская обитель не только собирает гуманитарную помощь для жителей Донбасса. Здесь помогают госпиталям и принимают детей из Горловки и Луганска. «Мы помогаем нашим братьям по вере и по крови, вот это и называется Святая Русь», — отмечает отец Андрей.
При этом священнослужитель не скрывает того, какому прессингу со стороны «иных сил» подвергается Свято-Елисаветинская обитель за помощь, которую оказывает русским братьям.
«Наши “прекрасные” оппозиционеры, которые нам очень много вредят на Западе, настраивает людей, говорят, что мы собираем деньги на бомбы, на ракеты. Но мы помогаем людям, которые попали в беду и которым сейчас тяжело. Мы делаем то, что должна делать церковь и делала это всегда», — подчеркивает протоиерей.
ДНК-инвентаризация мощей
Духовник монастыря уверен, что ДНК-инвентаризацию мощей, которые находятся в Киево-Печерской лавре, проводят «сатанинские силы», а оставшиеся верными каноническому православию украинские священники обретут вечную жизнь как мученики.
«Это осквернение святынь… У нас общие святыни, и нас объединяет Русская православная церковь. И поэтому именно против Русской православной церкви и направлено это все», — убежден собеседник Spuntik.
«Сознательно все это делается, чтобы превратить мир в один какой-то такой концентрационный лагерь, где людьми будут управлять, и они будут сыты, будут улыбаться, но душа будет уже мертвой», — уверен священник.
О первой в Беларуси богадельне
Священнослужитель рассказал, что монастырь получил разрешение построить на своей территории богадельню, которая станет первым таким заведением в Беларуси.
Под патронажем обители уже находятся более ста человек, но живут они в разных местах. Сейчас решено сделать патронажную помощь централизованной, здание богадельни будут строить возле храма Иоанна Шанхайского и Сан-Франциского на территории монастыря.
«Сейчас мы заканчиваем проект, когда он будет утвержден, начнется строительство… С Божьей помощью все случилось. Если есть воля Божья, все складывается, как кубик Рубика», — отмечает священник.
По его словам, для людей в богадельне будет и «маленькая трудотерапия», и медицинская помощь.
«Уже есть много врачей, которые хотят потрудиться у нас. И мы хотели бы, чтобы это было очень достойно. Чтобы человек, проживший жизнь, отдавший свои силы для государства, для семьи, и оказавшийся на склоне лет в одиночестве, не был брошен. На мой взгляд, это не менее важно, чем забота о молодежи», — считает священник.
По его словам, вначале в богадельне будет проживать около 200 человек, потом больше.
Силы на будущее
Говоря о сакральном значении Пасхи для любого верующего, отец Андрей отметил, что современный человек испытывает много страданий, а светлый праздник дает силы на будущее.
«Очень много тоски, очень много печали, очень много страданий, очень много слез. Море, океан этих слез. Я, как священник, с этим сталкиваюсь. Вот пасхальная радость дает человеку силы дальше жить, целый год жить этой радостью, она дает человеку силы», — говорит отец Андрей.
Отец Андрей уверен, что священнослужитель должен забыть о себе и жить для других, ведь у него нет сил и времени на личные интересы.
«В такой праздничный период, как Пасха, когда очень большая нагрузка, сотни людей надо исповедовать, причащать, священник должен просто стоять и быть проводником Божьим, чтобы шло то “электричество”, та любовь, которая должна давать людям жизнь», — убежден собеседник Sputnik.
О детстве, поисках Бога и хиппи-прошлом.
У духовника одного из самых известных белорусских монастырей было обычное советское детство, когда во многих семьях Пасху не отмечали.
«Я не помню никаких детских пасхальных праздников. Мои родители были коммунистами и дедушки были коммунистами. Когда я пришел в храм, стал работать сторожем, моего отца выгнали из высшей партийной школы. А вот прабабушки мои, которых я даже и не знал, вот они были верующие… Думаю, что благодаря их молитвам я здесь», — рассказал отец Андрей.
Как оказалось, путь к православию у него был типичным для многих детей советской партноменклатуры — через хиппи-движение.
«Я же вырос, кончил школу в советские времена, я был не крещеный, я не знал вообще, что такое храм, церковь. Но душа искала Бога, но только не в православии, а в буддизме и в каких-то духоборах, в каком-то искусстве», — рассказывает отец Андрей.
Собеседник Sputnik вспоминает, как после первого курса в театрально-художественном институте бросил все и ушел странствовать — в поисках Бога объехал весь Советский Союз.
«Хиппи был, понимаете, такая у меня идеология была. Протест был против общества, нужно было ничего не иметь, ездить по свету и быть хорошим человеком. Это такая утопия, понимаете? Но все это закончилось давным-давно. Потому что я пришел к Богу», — улыбается священнослужитель.