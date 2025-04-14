Духовник монастыря в Минске: сейчас идет война с церковью и православием

Духовник Свято-Елисаветинского монастыря в Минске протоиерей Андрей Лемешонок уверен, что церковь должна оказывать помощь тем, кто оказался в беде, и тем более там, где идет война и гибнут близкие по вере люди.

Свято-Елисаветинский женский православный монастырь — одна из самых известных современных обителей в Беларуси. Он был создан в 1999 году на основе сестричества и назван в честь великой княгини Елизаветы Федоровны. Монастырь и сестричество оказывают духовную и социальную помощь больным, нуждающимся и бездомным, на монастырском подворье проходят реабилитацию люди с алкогольной и наркотической зависимостью. Также обитель оказывает гуманитарную помощь жителям ЛНР, ДНР, в единственный в Минске монастырь приезжают дети из Горловки и Луганска.

В преддверии самого главного христианского праздника — Пасхи — духовник Свято-Елисаветинского монастыря протоиерей Андрей Лемешонок согласился пообщаться с корреспондентом Sputnik Тамарой Беляевой. Разговор получился не только о вере, но и о конфликте на Украине, о первой в Беларуси богадельне, а также о том, как белорусский хиппи из семьи коммунистов стал священником.

«Мы не можем быть в стороне от того, что сейчас идет война. И война идет и за нас в том числе. Война идет с церковью, с православием, идет война за то, что будет на этой земле дальше. Или будет эта вакханалия, будет разрушена семья, будет разрушена личность человека, и он будет просто придаток искусственного интеллекта. Или все-таки человек будет с Богом», — считает духовник обители.