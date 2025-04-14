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Нацгвардию Омска временно возглавил Виталий Поляков

Он числится в реестре юрлиц с 11 апреля.
Источник: Комсомольская правда

Информация о смене руководства в омском аппарате нацгвардии появилась в реестре юридических лиц. Так, с 11 апреля 2025 года на должности врио регионального Управления вневедомственной охраны числится Виталий Поляков.

В открытых источниках представлена информация о том, что ранее он являлся заместителем начальника отдела УВО. В 2021 году, согласно официальным данным ведомства, мужчина занимал пост начальника отдела управления вневедомственной охраны.

Напомним, до передачи своих полномочий временному исполняющему структуру возглавлял Алексей Танков. Он занимал руководящую позицию с осени 2021 года.

Ранее «КП Омск» сообщила, что местные студенты создали сервис для защиты детей и пенсионеров от преступников.