Нацгвардию Омска временно возглавил Виталий Поляков

Информация о смене руководства в омском аппарате нацгвардии появилась в реестре юридических лиц. Так, с 11 апреля 2025 года на должности врио регионального Управления вневедомственной охраны числится Виталий Поляков.
В открытых источниках представлена информация о том, что ранее он являлся заместителем начальника отдела УВО. В 2021 году, согласно официальным данным ведомства, мужчина занимал пост начальника отдела управления вневедомственной охраны.
Напомним, до передачи своих полномочий временному исполняющему структуру возглавлял Алексей Танков. Он занимал руководящую позицию с осени 2021 года.
Ранее «КП Омск» сообщила, что местные студенты создали сервис для защиты детей и пенсионеров от преступников.