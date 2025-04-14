Карточный ход. В Перми с 15 апреля меняются правила оплаты проезда

Как и анонсировали в мэрии, с середины апреля в автобусах и трамваях Перми нельзя будет оплатить проезд наличными. С водителей снимают обязанность продавать билеты, чтобы они не отвлекались и не нервничали лишний раз. В дептрансе говорят, что это необходимо не только для безопасности пассажиров. Мера также поможет повысить престиж профессии водителя общественного транспорта. А как известно, такие работники сейчас в дефиците. И он достаточно острый, хотя есть и позитивные новости.