Карточный ход. В Перми с 15 апреля меняются правила оплаты проезда

С 15 апреля жителей Перми, которые пользуются общественным транспортом, ждут перемены. Они коснутся оплаты проезда. Во-первых, в городе проиндексируют тариф. Во-вторых, исчезнет один из привычных способов расчёта за поездку — наличными. Теперь оплатить проезд «живыми» деньгами можно будет только в специальных пунктах. О нововведениях сайту perm.aif.ru рассказали в городском департаменте транспорта.
Новый тариф.
После индексации цена разовой поездки поднимется с 37 рублей до 40 рублей. Пропорционально увеличится стоимость всех проездных и пересадочного тарифа. С чем это связано?
«Размер тарифа рассчитан исходя из пассажиропотока и затрат транспортных предприятий. Увеличение связано с ростом цен на топливо, подвижной состав, комплектующие и расходники. Необходимо и своевременно индексировать заработную плату водителям общественного транспорта, — говорят в департаменте».
Транспортная отрасль краевого центра всегда была дотационной. Иными словами, доходы никогда не только не превышали расходы, но и не равнялись им. Недоимку закрывают из бюджета. О суммах какого порядка идёт речь?
«За 2024 год расходы транспортной отрасли города сложились в размере 6,7 млрд руб., доходы составили 5,6 миллиарда рублей. Объём бюджетной дотации сложился на уровне примерно 20%. Ожидается, что в 2025 году она будет на том же уровне», — рассказали в департаменте транспорта администрации Перми.
Без индексации тарифа не обойтись, говорят в мэрии. Средства необходимы не только на покрытие текущих расходов, но и на развитие отрасли.
Куда бежать за билетом.
Как и анонсировали в мэрии, с середины апреля в автобусах и трамваях Перми нельзя будет оплатить проезд наличными. С водителей снимают обязанность продавать билеты, чтобы они не отвлекались и не нервничали лишний раз. В дептрансе говорят, что это необходимо не только для безопасности пассажиров. Мера также поможет повысить престиж профессии водителя общественного транспорта. А как известно, такие работники сейчас в дефиците. И он достаточно острый, хотя есть и позитивные новости.
«На сегодня ситуация с водительским составом имеет положительную динамику. На сентябрь 2024 года нехватка составляла 450 человек, в январе 2025 года — 380», — сообщили в дептрансе.
Пассажирам, оплачивающим проезд «живыми» деньгами (сейчас это менее 2%), специалисты департамента рекомендуют приобрести транспортную карту, которую можно пополнять наличными. Если этот вариант не подходит, то альтернатива — разовые электронные билеты в виде пластиковых карт. Правда, их придётся покупать в специальных пунктах. Они откроются на вокзалах, автостанциях, отделениях почтовой связи, Почта Банка и центральных касс. Полный список с адресами и временем работы можно найти на сайте gortransperm.ru. Количество пунктов увеличивают, скоро их будет более ста, сообщили в дептрансе.
Теперь о цене разовых билетов. Она будет ощутимо выше, поскольку помимо платы за проезд в неё включат стоимость самой пластиковой карты — 17 ₽. Таким образом, билет на одну поездку обойдётся в 57 рублей. Можно ли купить их с запасом на месяц?
«Можно, но в таком случае пассажиру стоит рассмотреть возможность приобретения транспортной карты и её пополнения. Это более выгодная опция при частых поездках. Кроме того, использование многоразового носителя меньше вредит экологии, поскольку одноразовые билеты нельзя использовать повторно. Их можно только выбросить или сдать в переработку», — рассказали в департаменте транспорта.
Также пассажиры могут пользоваться банковской картой или создать виртуальную транспортную карту в приложении «Пермский транспорт». В этом случае используется собственный электронный носитель пассажира.
Что ещё изменится.
Ближайшие изменения маршрутной сети ждут нас летом 2025 года (когда начнут действовать новые контракты с перевозчиками).
«Это необходимо для эффективного использования имеющихся ресурсов. Наиболее глобальные изменения коснутся сети Кировского района, где ожидается открытие нескольких новых маршрутов. В настоящее время специалисты готовят подробную информацию для пассажиров. Информация будет опубликована ближе к дате изменений. Кроме того, на маршруты №№ 1, 14, 15, 27, 50 и 53 летом выйдут автобусы-»гармошки".