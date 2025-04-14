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Из-за снегопада ГАИ выпустила предупреждение для уральских водителей

Водителей Свердловской области призвали сбавить скорость во время снегопада.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области сохраняется плохая погода. Синоптики прогнозируют осадки в виде снега не только в Екатеринбурге, но и в других городах региона. В связи с этим Госавтоинспекция выпустила предупреждение для автомобилистов.

— Госавтоинспекция обращает внимание водителей на обязательное соблюдение безопасного скоростного режима, — сообщают в Госавтоинспекции Свердловской области. — Нужно помнить про дистанцию и боковой интервал между автомобилями, соблюдать безопасное расстояние, быть аккуратнее при совершении маневров на дороге. В непогоду во время снегопада снижать скорость до минимума.

Пешеходам тоже не следует расслабляться. Во-первых, переходя проезжую часть, надо снимать капюшон, чтобы лучше видеть дорогу. Во-вторых, надо помнить, что на мокрой дороге, занесенной снегом, тормозной путь машины значительно увеличивается.