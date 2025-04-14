ЖКХ Минска сказало о штрафах до 1260 рублей за строительный мусор на площадке для бытовых отходов

ЖКХ Минска сказало про штрафы до 1260 за строительный мусор около контейнеров. Подробности сообщает агентство «Минск-Новости».
В сообщении говорится, что мужчина 10 апреля выгружал из автомобильного прицепа строительный мусор на площадку, предназначенную для бытовых отходов у дома № 133 по проспекту Независимости. Данная выгрузка мусора была пресечена очевидцами, посчитавшими указанные действия неправомерными. Теперь площадка усыпана кусками бетона.
В ЖКХ Первомайского района Минска уточнили, что знают про ситуацию. И добавили, что их поставили в известность местные жители. Кроме того, в ЖКХ сказали про наличие соответствующего видео.
«Мы обратились в РУВД с просьбой установить, кому принадлежит транспорт, из которого выгружали строительный мусор, а также личность потенциального правонарушителя», — уточнили в ЖКХ Первомайского района.
В организации добавляют, что в случае, если действия мужчины окажется незаконными, то он будет привлечен к административной ответственности. Уточняется, что про подобные факты следует сообщать в службы ЖКХ или же звонить в милицию.
Отмечается, что за нарушение законодательства об обращении с отходами по части 3 статьи 16.44 Кодекса об административных правонарушениях предусмотрен штраф до 30 базовых величин, или 1260 рублей (по состоянию на 14 апреля 2025 года базовая величина составляет 42 рубля).
Вместе с тем размер штрафа для индивидуальных предпринимателей составит до 100 базовых величин, или 4200 рублей, а для юридических лиц — до 1000 базовых величин, или 42 000 рублей.
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