Ледоход на Амуре у Хабаровска: частично есть, частично нет

Но нет, еще не началось. Начнется, когда лед на реке пойдет весь, полностью и в верховьях, и в низовьях. Хабаровчане помнят, как по чистому Амуру к городу приплывали огромные ледяные поля, устраивая на набережной настоящее светопреставление: проламывая ограждения, лезли на берег, сооружали на пляже целые ледяные замки. Так что ждем, готовимся, а пока смотрим актуальные фотографии с хабаровской набережной.