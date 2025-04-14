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Ледоход на Амуре у Хабаровска: частично есть, частично нет

Ледоход возле краевой столицы — одно из знаковых событий весны. Его ждут горожане, его ждут судовладельцы, его ждут дети, но вот понять, когда он действительно начинается, очень сложно.

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Снег подтаивает, огромные ледяные поля уже оторваны от берега, но еще не уплывают ниже по течению. Иногда от ледового поля отрывается огромный массив льда и уходит в Комсомольск, создавая иллюзию — вот оно началось. Причем происходит это неожиданно. Вечером шел — лед был, утром идешь — льда нет.

Но нет, еще не началось. Начнется, когда лед на реке пойдет весь, полностью и в верховьях, и в низовьях. Хабаровчане помнят, как по чистому Амуру к городу приплывали огромные ледяные поля, устраивая на набережной настоящее светопреставление: проламывая ограждения, лезли на берег, сооружали на пляже целые ледяные замки. Так что ждем, готовимся, а пока смотрим актуальные фотографии с хабаровской набережной.