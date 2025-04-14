На Кубани сделают остановки два новых пассажирских поезда

Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».
Отмечается, что поезда будут курсировать по маршрутам впервые. По направлению Владикавказ — Симферополь пассажиры начнут ездить с 30 апреля. Планируется, что поезд будет ходить через день. Железнодорожный транспорт остановится в Тамани, Краснодаре и Минеральных Водах.
Поезд с сообщением Таганрог — Симферополь также будет осуществлять маршруты через день с 24 мая. Планируется сделать несколько остановок на станциях Староминская, Канарская, Брюховецкая и Тимашевская.
Ранее «МК на Кубани» писал о том, что новый маршрут из Донецкой Народной Республики проследует в Краснодарский край. Автобус запустят с 27 марта по направлению «Мариуполь-Новороссийск».