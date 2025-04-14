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На Кубани сделают остановки два новых пассажирских поезда

Через Краснодарский край проследует 2 поезда, которые свяжут Симферополь с Владикавказом и Таганрогом.

Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

Отмечается, что поезда будут курсировать по маршрутам впервые. По направлению Владикавказ — Симферополь пассажиры начнут ездить с 30 апреля. Планируется, что поезд будет ходить через день. Железнодорожный транспорт остановится в Тамани, Краснодаре и Минеральных Водах.

Поезд с сообщением Таганрог — Симферополь также будет осуществлять маршруты через день с 24 мая. Планируется сделать несколько остановок на станциях Староминская, Канарская, Брюховецкая и Тимашевская.

Ранее «МК на Кубани» писал о том, что новый маршрут из Донецкой Народной Республики проследует в Краснодарский край. Автобус запустят с 27 марта по направлению «Мариуполь-Новороссийск».