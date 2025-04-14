На Кубани сделают остановки два новых пассажирских поезда

Отмечается, что поезда будут курсировать по маршрутам впервые. По направлению Владикавказ — Симферополь пассажиры начнут ездить с 30 апреля. Планируется, что поезд будет ходить через день. Железнодорожный транспорт остановится в Тамани, Краснодаре и Минеральных Водах.