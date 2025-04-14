В Екатеринбурге на смену заморозкам придет 20-градусная жара

Как сообщили в пресс-службе городской администрации со ссылкой на Уральский гидрометцентр, днем 14 апреля в Екатеринбурге ожидается плюс 6−8 градусов, а 15 и 16 апреля — до 11−13 градусов выше нуля. В понедельник возможны мокрый снег и дождь, во вторник и среду — преимущественно без осадков.