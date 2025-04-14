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В Екатеринбурге на смену заморозкам придет 20-градусная жара

Погода в Екатеринбурге на предстоящей неделе будет крайне изменчивой. Буквально в течение нескольких дней синоптики обещают заморозки и 20-градусную жару.

Сейчас в Ричмонде: +8° 2 м/с 76% 758 мм рт. ст. +10°
Источник: РИА "Новости"

Как сообщили в пресс-службе городской администрации со ссылкой на Уральский гидрометцентр, днем 14 апреля в Екатеринбурге ожидается плюс 6−8 градусов, а 15 и 16 апреля — до 11−13 градусов выше нуля. В понедельник возможны мокрый снег и дождь, во вторник и среду — преимущественно без осадков.

14 и 15 апреля вероятны ночные заморозки, 16 апреля ночная температура повысится до плюс 5−7 градусов. Во второй половине недели, по предварительным прогнозам, похолодает: днем 4−6 градусов тепла, временами возможны дожди. Но уже к следующему понедельнику прогнозируют первую в этом году 20-градусную жару.

Как отмечают синоптики, апрель в Екатеринбурге в нынешнем году теплый. Средняя температура воздуха с начала месяца (плюс 5,3) на 3 градуса выше нормы.