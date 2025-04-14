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Власти Приморья восстановили проезд после циклона к шести селам

Приморские власти восстановили проезд к шести изолированным ранее из-за непогоды селам.

Источник: Комсомольская правда

В Приморском крае власти восстановили дорожное сообщение с населенными пунктами Лазовского округа, на который обрушился циклон. Проезд открыт к шести селам. Об этом пишет «КП — Дальний Восток» со ссылкой на региональное правительство.

Ливни затопили часть трассы Лазо — Заповедный. Населенные пункты Кишиневка, Беневское, Свободное, Заповедный, Чистоводное, Киевка оказались изолированы.

Напомним, что в минувшие выходные юг Приморья находился под влиянием активного циклона, который обрушил на регион проливные дожди и штормовой ветер. Кровли нескольких многоквартирных домов в Хасанском округе были повреждены. От непогоды 23 иностранных судна укрылись в бухтах края.