Власти Приморья восстановили проезд после циклона к шести селам

Напомним, что в минувшие выходные юг Приморья находился под влиянием активного циклона, который обрушил на регион проливные дожди и штормовой ветер. Кровли нескольких многоквартирных домов в Хасанском округе были повреждены. От непогоды 23 иностранных судна укрылись в бухтах края.