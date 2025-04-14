Структуру асфальтенов научились исследовать звуком

КАЗАНЬ, 14 апреля. /ТАСС/. Ученые Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета (КФУ) представили новую разработку — интегрированный метод оценки структуры асфальтенов под воздействием низкочастотных акустических волн. Данный метод станет перспективным инструментом для повышения эффективности всех стадий подготовки, стабилизации и транспортировки нефти, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.
«Разработка направлена на решение ключевых задач отрасли — снижение вязкости нефти, устранение кольматации пористой среды и разрушение устойчивых эмульсионных структур. Эти процессы критичны для повышения эффективности добычи и стабильности транспорта углеводородов. Принципиальное отличие предлагаемого метода заключается в его способности работать с нефтяными дисперсными системами высокой степени сложности, где традиционные подходы оказываются неэффективными», — цитирует пресс-служба научного руководителя проекта, доцента кафедры технологии нефти, газа и углеродных материалов Руслана Кемалова.
Отмечается, что разработка сочетает многоуровневый подход, который впервые позволил количественно охарактеризовать трансформацию асфальтеновых частиц под воздействием низкочастотных акустических волн (5 кГц), включая разрушение их ядра и стабилизацию дисперсной системы. Методика реализована в виде программного комплекса и уже получила свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ.
В основе метода, по словам Кемалова, строго выверенный инженерный подход, обеспечивающий точный расчет и моделирование поведения асфальтенов и других высокомолекулярных компонентов в условиях акустического воздействия.
«Программный комплекс может быть адаптирован к реальным производственным условиям, легко интегрируется в существующие промысловые схемы и поддерживает совместимость с современными цифровыми платформами нефтегазовой отрасли. Это делает решение перспективным инструментом для повышения эффективности всех стадий подготовки, стабилизации и транспортировки нефти», — подчеркнул он.
Как отметил научный консультант проекта, заведующий кафедрой профессор Алим Кемалов, полученные результаты не только демонстрируют эффективность волнового воздействия на структуру дисперсных систем нефти, но и создают прочную научно-инженерную базу для формирования прорывных технологических решений, направленных на разработку тяжелых и трудноизвлекаемых запасов. По его словам, особую ценность представляет возможность интеграции данной методики в существующие промысловые процессы без необходимости радикальной перестройки инфраструктуры.