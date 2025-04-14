Структуру асфальтенов научились исследовать звуком

Как отметил научный консультант проекта, заведующий кафедрой профессор Алим Кемалов, полученные результаты не только демонстрируют эффективность волнового воздействия на структуру дисперсных систем нефти, но и создают прочную научно-инженерную базу для формирования прорывных технологических решений, направленных на разработку тяжелых и трудноизвлекаемых запасов. По его словам, особую ценность представляет возможность интеграции данной методики в существующие промысловые процессы без необходимости радикальной перестройки инфраструктуры.