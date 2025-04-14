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В Челябинске движение по улице Горького перекрыто на два месяца

В Челябинске пройдет капремонт трамвайных путей на участке от Ленина до Первой Пятилетки.

Источник: Комсомольская правда

На улице Горького в Челябинске стартовал капитальный ремонт трамвайных путей. Ограничения затронули движение автомобилей и трамваев на участке от проспекта Ленина до улицы Первой Пятилетки. По первой полосе в обоих направлениях нельзя будет проехать до 16 июня, а трамваи не будут ходить до конца мая. Об этом сообщила городская Госавтоинспекция.

— С 23:00 11 апреля до 22:00 16 июня будет ограничено движение транспорта на первой полосе в обоих направлениях по улице Горького, — уточнили в ведомстве.

Госавтоинспекция просит водителей заранее продумывать маршрут и учитывать объезды.