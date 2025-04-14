В Челябинске движение по улице Горького перекрыто на два месяца

На улице Горького в Челябинске стартовал капитальный ремонт трамвайных путей. Ограничения затронули движение автомобилей и трамваев на участке от проспекта Ленина до улицы Первой Пятилетки. По первой полосе в обоих направлениях нельзя будет проехать до 16 июня, а трамваи не будут ходить до конца мая. Об этом сообщила городская Госавтоинспекция.