Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области подорожал картофель

Стало известно, где в Ростовской области выгоднее всего покупать картофель.

Источник: Комсомольская правда

Цены на картофель в Ростовской области продолжают расти. По данным на 7 апреля, средняя стоимость килограмма достигла 84,9 рублей, что на 3,3 рубля больше, чем в конце марта. Об этом сообщили специалисты Ростовстата.

Наибольшая цена зафиксирована в Таганроге — 89,9 рубля за килограмм. Это на 7 рублей дороже, чем в самых экономичных городах региона. Также дорогой картофель в Сальске — 84,7 рублей за килограмм.

В шахтах, Волгодонске и Ростове-на-Дону в среднем картофель можно купить за 83,5 рубля. Выгоднее всего килограмм картофеля обойдется жителям Миллерово — 82,7 рубля.