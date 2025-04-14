В Ростовской области подорожал картофель

Цены на картофель в Ростовской области продолжают расти. По данным на 7 апреля, средняя стоимость килограмма достигла 84,9 рублей, что на 3,3 рубля больше, чем в конце марта. Об этом сообщили специалисты Ростовстата.
Наибольшая цена зафиксирована в Таганроге — 89,9 рубля за килограмм. Это на 7 рублей дороже, чем в самых экономичных городах региона. Также дорогой картофель в Сальске — 84,7 рублей за килограмм.
В шахтах, Волгодонске и Ростове-на-Дону в среднем картофель можно купить за 83,5 рубля. Выгоднее всего килограмм картофеля обойдется жителям Миллерово — 82,7 рубля.