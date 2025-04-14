Православные верующие Беларуси встречают Страстную седмицу перед Пасхой

Священник обращает внимание, что Страстная, или Великая седмица является особой неделей, не относящейся к Великому посту. Он пояснил, что каждый день указанной недели посвящен конкретным воспоминаниям из жизни Иисуса Христа, которые предшествовали его казни, а затем воскрешению.