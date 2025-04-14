Финальное шоу «Миссис Нижний Новгород 2025» состоится 11 июня

Финальное шоу фестиваля материнства, красоты и милосердия «Миссис Нижний Новгород 2025» состоится на площадке концертного зала МТС LIVE ХОЛЛ (бывший КЗ «Юпитер») 11 июня, об этом сообщают организаторы.
Зрителей ждет феерия хореографических постановок и дефиле, где более 30 участниц предстанут в восхитительных арт-костюмах.
Также в программе — творческие номера конкурсанток, в сопровождении профессиональных артистов и красочное мультимедийное шоу.
Особенностью финала станет интерактивное зрительское голосование, предоставляющее возможность каждому гостю почувствовать себя членом жюри.
Кульминацией вечера станет торжественная церемония награждения, где будут объявлены имена победительниц-главных королев Нижнего Новгорода и Нижегородской области.
Напомним, более 40 участниц со всей России приняли участие в конкурсе элегантности и стиля Lady Fashion Star в Нижнем Новгороде.