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Финальное шоу «Миссис Нижний Новгород 2025» состоится 11 июня

Возрастное ограничение: 16+.

Финальное шоу фестиваля материнства, красоты и милосердия «Миссис Нижний Новгород 2025» состоится на площадке концертного зала МТС LIVE ХОЛЛ (бывший КЗ «Юпитер») 11 июня, об этом сообщают организаторы.

Зрителей ждет феерия хореографических постановок и дефиле, где более 30 участниц предстанут в восхитительных арт-костюмах.

Также в программе — творческие номера конкурсанток, в сопровождении профессиональных артистов и красочное мультимедийное шоу.

Особенностью финала станет интерактивное зрительское голосование, предоставляющее возможность каждому гостю почувствовать себя членом жюри.

Кульминацией вечера станет торжественная церемония награждения, где будут объявлены имена победительниц-главных королев Нижнего Новгорода и Нижегородской области.

Напомним, более 40 участниц со всей России приняли участие в конкурсе элегантности и стиля Lady Fashion Star в Нижнем Новгороде.