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Жители Челябинска назвали ожидаемый размер пенсии

Жители Челябинска не ждут пенсий больше 18 тыс. рублей. Такие данные «Известиям» представил после опроса «СберНПФ».

Источник: РИА "Новости"

Средний доход на пенсии, которого ожидают россияне, составил 52,3 тыс. рублей в месяц. Это больше прошлогоднего показателя на 11%. Самые большие надежды на пенсионные доходы возлагают москвичи — они рассчитывают получать 82,5 тыс. в месяц.

Жители Владивостока также думают, что будут получать приличные по российским пенсионным меркам суммы — 76,4 тыс. рублей. За ними следует Омск с 74,3 тыс., Новокузнецк с 73,8 тыс. и Набережные Челны с 72,5 тыс. рублей. А вот жители Челябинска, Иркутска и Тюмени более осторожно оценивают свои будущие доходы на заслуженном по возрасту отдыхе.

Челябинцы назвали сумму 18,2 тыс., в Иркутске и Тюмени — 25,2 тыс. и 30 тыс. рублей соответственно.