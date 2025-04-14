Жители Челябинска назвали ожидаемый размер пенсии

Жители Владивостока также думают, что будут получать приличные по российским пенсионным меркам суммы — 76,4 тыс. рублей. За ними следует Омск с 74,3 тыс., Новокузнецк с 73,8 тыс. и Набережные Челны с 72,5 тыс. рублей. А вот жители Челябинска, Иркутска и Тюмени более осторожно оценивают свои будущие доходы на заслуженном по возрасту отдыхе.