Главные новости 14 апреля 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 14 апреля 2025 года.
Трамп считает, что конфликт на Украине — война Байдена
Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме заявил, что военный конфликт на Украине был спровоцирован его предшественником. Американский лидер заверил журналистов, что пытается остановить продолжающуюся «войну Байдена», чтобы спасти жизни людей.
Китай поставил на паузу экспорт «редкоземов» из-за пошлин Трампа
КНР временно остановила экспортные поставки редкоземельных минералов и магнитов после введения импортных пошлин США. Ресурсы полностью перерабатываются в Китае и необходимы американским промышленным предприятиям для производства автомобилей, космической, военной техники, полупроводников.
Британия и ЕС запросили переговоры с США по тарифам
Мерц раскрыл условие поставки Taurus Киеву
Германия предоставит Украине крылатые ракеты Taurus, но только если это решение согласуют другие страны ЕС. Такое заявление сделал лидер блока ХДС/ХСС и, вероятно, будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц. По мнению политика, решение о поставках вооружения должно быть скоординировано странами-партнерами.