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Главные новости 14 апреля 2025 года

Последние новости за сегодня — 14 апреля 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 14 апреля 2025 года.

Трамп считает, что конфликт на Украине — война Байдена

Источник: AP 2024

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме заявил, что военный конфликт на Украине был спровоцирован его предшественником. Американский лидер заверил журналистов, что пытается остановить продолжающуюся «войну Байдена», чтобы спасти жизни людей.

Китай поставил на паузу экспорт «редкоземов» из-за пошлин Трампа

Источник: Сергей Карпухин/ТАСС

КНР временно остановила экспортные поставки редкоземельных минералов и магнитов после введения импортных пошлин США. Ресурсы полностью перерабатываются в Китае и необходимы американским промышленным предприятиям для производства автомобилей, космической, военной техники, полупроводников.

Британия и ЕС запросили переговоры с США по тарифам

Источник: AP 2024

Советник президента США по торговле и производству Питер Наварро заявил, что страны ЕС и Великобритания «выстроились в очередь», чтобы провести с администрацией Белого дома консультации по таможенным пошлинам. Китай получил приглашение для участия в переговорах, но ответа пока не дал.

Мерц раскрыл условие поставки Taurus Киеву

Источник: AP 2024

Германия предоставит Украине крылатые ракеты Taurus, но только если это решение согласуют другие страны ЕС. Такое заявление сделал лидер блока ХДС/ХСС и, вероятно, будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц. По мнению политика, решение о поставках вооружения должно быть скоординировано странами-партнерами.

МИД РФ выразил готовность к восстановлению дипотношений с Грузией

Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва настроена на возобновление дипломатических отношений с Тбилиси. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин. При этом представитель МИД обратил внимание, что решение РФ о признании суверенитета Абхазии и Южной Осетии пересмотру не подлежит.