Главные новости 14 апреля 2025 года

Советник президента США по торговле и производству Питер Наварро заявил, что страны ЕС и Великобритания «выстроились в очередь», чтобы провести с администрацией Белого дома консультации по таможенным пошлинам. Китай получил приглашение для участия в переговорах, но ответа пока не дал.