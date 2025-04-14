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В Волгограде 14 апреля завершился отопительный сезон

В городе пройден пик похолодания, уже с текущей неделей прогнозируется устойчивый рост температуры.

Источник: AP 2024

Согласно подписанному в администрации города постановлению, в Волгограде 14 апреля завершится отопительный сезон. Сроки никак не повлияют на размер платежей владельцев жилья в домах, не оборудованных общедомовыми приборами учета, плата будет равномерно распределена на 7 месяцев.

При определении нормативов берутся в расчет год возведения дома и его конструктивные особенности.

А в оборудованных приборами учета домах плата за отопление определяется в зависимости от полученной услуги. Ежемесячно УК снимает показания, а сумму делит между собственниками в зависимости от занимаемой площади.